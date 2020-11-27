أضم 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على محافظة أضم والمراكز التابعة لها شملت سوق العين , والمرقبان , وحقال , وبني هلال , والجائزة , والضهيا ,وأتانة , وسلبة , والفحو, وذنباء, وصوانة , والحجرة, وقرى القلاع الأثرية، والمرتفعات الجبلية , وبعض القرى والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:18ت م0096