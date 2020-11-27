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الجمعة 1442/4/12 هـ الموافق 2020/11/27 م واس
ع / سياسي / وزير الدفاع الموريتاني يلتقي رئيس البعثة متعددة الأطراف المندمجة للأمم المتحدة لحفظ الأمن في أفريقيا الوسطى
نواكشوط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
التقى وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي اليوم بنواكشوط الممثل الخاص للأمين العام لرئاسة أفريقيا الوسطى، رئيس البعثة متعددة الأطراف المندمجة للأمم المتحدة لحفظ الأمن في أفريقيا الوسطى، مانكير أنجاي.
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وهيئة الأمم المتحدة، وسبل تعزيزها خاصة في مجال الدفاع.
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20:16ت م
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