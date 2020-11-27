الرباط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك، اليوم في نيامي، بوزير التعليم الأولي ومحو الأمية والنهوض باللغات المحلية والتعليم المدني رئيس اللجنة الوطنية في جمهورية النيجر الدكتور داوودا ممادو مارتي، وتباحثا حول مجالات التعاون المشترك.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو، أن الجانبين ناقشا مراحل تنفيذ عدد من المشاريع وبرامج التعاون المشتركة، التي تنفذها المنظمة بجمهورية النيجر، في مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة.وثمن الوزير النيجيري ما قدمته الإيسيسكو من مساعدات لبلاده، خلال فترة جائحة كورونا، وأثنى على ما تقوم به المنظمة من عمل متميز، ليس فقط في الجانب التعليمي ولكن أيضا في الجانب الإنساني والاجتماعي، مؤكدا حرص النيجر على استمرار التعاون البناء والشراكة مع منظمة الإيسيسكو.//انتهى//23:08ت م0116