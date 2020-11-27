عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسبدأت اليوم أعمال المنتدى الإقليمي الخامس لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة, برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي- نائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل.وشارك في الجلسة الافتتاحية ملك إسبانيا فيليب السادس، ووزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أرانشا غونزاليس لايا، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كمال، بالإضافة إلى وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي.وشدد الوزير الأردني في كلمته الافتتاحية، على ضرورة معالجة الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين ضفتي المتوسط والعجز في الميزان التجاري العميق لصالح شمال المتوسط، الذي لم يحقق وجنوبه بعد الحد المطلوب من التكامل الاقتصادي، وكذلك الفجوة الكبيرة في مستويات المعيشة والإنجاز العلمي والرعاية الصحية والتحول الرقمي وغيرها من المجالات الحيوية.ودعا الصفدي إلى الاستفادة من مأسسة التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي، الذي ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية الحقيقية المستدامة في جميع دول الجوار.ويعد المنتدى فرصة لمناقشة الطرق التي تتعامل بها المنطقة الأورومتوسطية مع الوباء العالمي (COVID-19) ، وتأثيره غير المسبوق، على دول منطقة المتوسط التي تعد واحدة من أكثر المناطق تضررًا في العالم.// انتهى //23:15ت م0118