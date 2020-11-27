سياسي / باكستان وأفغانستان تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
الجمعة 1442/4/12 هـ الموافق 2020/11/27 م واس
إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
اتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والعمل معاً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظيره الأفغاني حنيف أتمار في النيجر على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعملية السلام الأفغانية، والوضع الأمني في المنطقة.
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