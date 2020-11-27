إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والعمل معاً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظيره الأفغاني حنيف أتمار في النيجر على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعملية السلام الأفغانية، والوضع الأمني في المنطقة.// انتهى //23:17ت م0121