عمّان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسفاز فريق الرمثا على السلط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الحسن الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع الرمثا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد السلط عند 17 نقطة في المركز الخامس.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا شباب الأردن والأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القويسمة الدولي، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير.//انتهى//23:22ت م0123