رياضي / الاتحاد يتغلب على نظيره القادسية بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجمعة 1442/4/12 هـ الموافق 2020/11/27 م واس
جدة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
تغلب فريق الاتحاد على نظيره فريق القادسية بنتيجة 0-1 ، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.
وتمكن من أحراز هدف المباراة الوحيد الاعب رودريغيز عند الدقيقة 18.
وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة الـ 9 في المركز السادس، بينما وصل فريق القادسية للنقطة الـ 7 بالمركز العاشر .
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