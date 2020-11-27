جدة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واستغلب فريق الاتحاد على نظيره فريق القادسية بنتيجة 0-1 ، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.وتمكن من أحراز هدف المباراة الوحيد الاعب رودريغيز عند الدقيقة 18.وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة الـ 9 في المركز السادس، بينما وصل فريق القادسية للنقطة الـ 7 بالمركز العاشر .// انتهى //23:22ت م0124