القنفذة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسهطلت اليوم, أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية على محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها وأجزاء متفرقة من القرى والهجر، شملت مركز حلي، والسلامة، والصفة، وعنيكر، والحبيل والمظيلف ، ودوقة، وحرب، وبني عيسى، وبعض القرى والهجر التابعة لها سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:25ت م0126