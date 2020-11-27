عام / أجواء القصيم تزدان بعد هطول الأمطار
الجمعة 1442/4/12 هـ الموافق 2020/11/27 م واس
بريدة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
تتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة القصيم ، لليوم الثاني على التوالي ، والتي سارت على اثرها الأودية و الشعاب ، ورسمت البهجة على وجوه الأهالي.
وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع وأصحاب المواشي ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب بالمنطقة ، كما أعاد تشكيل المشهد فوق الرمال و السهول.
ورصدت عدسة " واس " مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والأجواء الماطرة والغائمة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة.
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23:25ت م
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