بريدة 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واستتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة القصيم ، لليوم الثاني على التوالي ، والتي سارت على اثرها الأودية و الشعاب ، ورسمت البهجة على وجوه الأهالي.وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع وأصحاب المواشي ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب بالمنطقة ، كما أعاد تشكيل المشهد فوق الرمال و السهول.ورصدت عدسة " واس " مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والأجواء الماطرة والغائمة، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة.// انتهى //23:25ت م0127