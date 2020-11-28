جيزان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما إلى شيخ شمل قبيلة آل قراد بجبل منجد التابع لمحافظة هروب الشيخ محمد بن حسين القرادي في وفاة شقيقه - رحمه الله - الذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث مروري.وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، الله عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.من جانبه, أعرب شيخ شمل آل قراد وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.// انتهى //00:15ت م0133