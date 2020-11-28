رياضي / الأهلي المصري يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الزمالك
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
فاز فريق النادي الأهلي ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الزمالك ١/٢ فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
وتقدم الأهلي بالهدف الأول على نادي الزمالك في الدقيقة 5 من الشوط الأول ليتعادل الزمالك فى الدقيقة ٣٣من عمر الشوط الأول ليعزز الاهلى موقفه بهدف فى الشوط الثاني بالدقيقة٨٦ من عمر المباراة .
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