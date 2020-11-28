القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسفاز فريق النادي الأهلي ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الزمالك ١/٢ فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.وتقدم الأهلي بالهدف الأول على نادي الزمالك في الدقيقة 5 من الشوط الأول ليتعادل الزمالك فى الدقيقة ٣٣من عمر الشوط الأول ليعزز الاهلى موقفه بهدف فى الشوط الثاني بالدقيقة٨٦ من عمر المباراة .//انتهى//00:23ت م0135