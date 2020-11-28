الجزائر 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، إصابة رئيسه خير الدين زطشي بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).وأكد الاتحاد في بيان على أن نتائج تحاليل ( كوفيد-19 ) الأخيرة التي أجراها خير الدين زطشي جاءت إيجابية، مضيفا أن أعراض خفيفة للمرض ظهرت على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلا أنه تقرر دخوله في عزل ذاتي لمدة عشرة أيام.//انتهى//03:00ت م0143