رياضي / إصابة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفيروس كورونا
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
الجزائر 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، إصابة رئيسه خير الدين زطشي بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وأكد الاتحاد في بيان على أن نتائج تحاليل ( كوفيد-19 ) الأخيرة التي أجراها خير الدين زطشي جاءت إيجابية، مضيفا أن أعراض خفيفة للمرض ظهرت على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلا أنه تقرر دخوله في عزل ذاتي لمدة عشرة أيام.
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