أديس أبابا 12 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسأعلنت هيئة البث الإثيوبي المرتبطة بالدولة " فانا " عن سيطرة الجيش الإثيوبي على بلدة ويكرو التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من مقلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أن أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد ، بدء المرحلة النهائية من هجوم القوات الاتحادية على الإقليم.وقالت فانا "الدفاع الوطني الإثيوبي سيطر على مواقع استراتيجية من أجل السيطرة على مدينة مقلي".// انتهى //03:19ت م0147