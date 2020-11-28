عام / الجيش الإثيوبي يسيطر على بلدة تقع إلى الشمال من عاصمة إقليم تيغراي
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
أديس أبابا 12 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت هيئة البث الإثيوبي المرتبطة بالدولة " فانا " عن سيطرة الجيش الإثيوبي على بلدة ويكرو التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من مقلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أن أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد ، بدء المرحلة النهائية من هجوم القوات الاتحادية على الإقليم.
وقالت فانا "الدفاع الوطني الإثيوبي سيطر على مواقع استراتيجية من أجل السيطرة على مدينة مقلي".
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