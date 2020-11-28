الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى الاستقلالأمير تبوك يلتقي المواطنين ويكرم صيدلانيةسعود بن نايف: القيادة الرشيدة تنظر للمرأة باعتبارها ثروة بشرية لا غنى عنهاوزير الصحة يزور مركز التحكم والسيطرة في القصيمالشورى يصوّت على تأمين متقاعدي القطاع الخاص صحياً.. الأربعاءإمام وخطيب المسجد الحرام : كتاب الله لا تفنى عجائبه.. فاستضيئوا منه ليوم الظلمةإمام المسجد النبوي: من مناصحة أئمة المسلمين الدعاء لهممركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعدة اليمنيين5212 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبيةتفعيل العيادات التخصصية في مستشفيات الرياضالاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةالمملكة والصين... اقتصاد الأقوياء عبر رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريقاغتيال عالم نووي إيراني.. وطهران تتهم إسرائيلاللقـاح الروسـي: 100 مليون جرعـة سنوياًإثيوبيا تبحث مع الاتحاد الإفريقي تطورات الصراع في تيغرايبلجيكا: أسدي يرفض حضور محاكمته والادعاء يستنكر "إرهاب الدولة" الإيرانيترمب: أمور كثيرة ستحصل قبل العشرين من يناير// يتبع //06:02ت م0003