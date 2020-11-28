عام / الصحف السعودية
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى الاستقلال
أمير تبوك يلتقي المواطنين ويكرم صيدلانية
سعود بن نايف: القيادة الرشيدة تنظر للمرأة باعتبارها ثروة بشرية لا غنى عنها
وزير الصحة يزور مركز التحكم والسيطرة في القصيم
الشورى يصوّت على تأمين متقاعدي القطاع الخاص صحياً.. الأربعاء
إمام وخطيب المسجد الحرام : كتاب الله لا تفنى عجائبه.. فاستضيئوا منه ليوم الظلمة
إمام المسجد النبوي: من مناصحة أئمة المسلمين الدعاء لهم
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعدة اليمنيين
5212 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية
تفعيل العيادات التخصصية في مستشفيات الرياض
الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
المملكة والصين... اقتصاد الأقوياء عبر رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق
اغتيال عالم نووي إيراني.. وطهران تتهم إسرائيل
اللقـاح الروسـي: 100 مليون جرعـة سنوياً
إثيوبيا تبحث مع الاتحاد الإفريقي تطورات الصراع في تيغراي
بلجيكا: أسدي يرفض حضور محاكمته والادعاء يستنكر "إرهاب الدولة" الإيراني
ترمب: أمور كثيرة ستحصل قبل العشرين من يناير
// يتبع //
06:02ت م
0003