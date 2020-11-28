وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( حكمة ورؤية.. تصنع المستقبل ) : جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق جودة الحياة المأمولة على كافة الأصعدة تستديم بخُطى تسابق الـزمن بثبات واتزان في طريقها نحو بلـوغ الـطموحات الـتي تنطلق منها خطط وإستراتيجيات رؤية 2030 ، منذ أن دشّنها سمو ولي العهد «يحفظه الله» ؛ لتكون نقطة مفصلية في تاريخ التنمية الوطنية عبر تاريخ الدولة.وتابعت : حين نُمعن في أبرز الإنجازات التي حققها برنامج التحوّل الوطني منذ انطلاقته؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر، الـتي اعتمدتها الأمم المتحدة؛ لتكون خطةً يتحقق من خلالها مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية التي تواجه العالم، ساعيةً إلى تحقيق كل هـدف من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 م، وتقدّم المملكة إلـى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الـغذائي الـعالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 41 % في الفترة ما بين 2016 م و 2019 م، وما عمل عليه البرنامج من تمكين فئات المجتمع لـدخول سوق الـعمل، ورفع جاذبيته، ونتجت عن ذلك إنجازات مهمة من أبرزها: زيادة حصة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5 % بحلول النصف الأول من 2020 ، بالإضافة إلـى وصول نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الـوافدة للربع الثالث من عام 2019 إلى 73.3 %، ومن الإنجازات الكبيرة أيضًا التي أسهم في تحقيقها برنامج التحوّل الوطني وصول المملكة إلى المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال.// يتبع //06:02ت م0005