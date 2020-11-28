شنغهاي 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86501 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:02ت م0008