القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق وعدد من المحاور الرئيسة بشرق العاصمة القاهرة.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استعداد بلاده لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن، كاشفًا عن وجود اتصالات غير مباشرة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.وعرجت صحف السبت على الوضع في العراق، موضحة أن تنظيم داعش الإرهابي في مرحلة انكسار كبيرة في العام الحالي وانخفاض عدد هجماته الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية.وأوردت إعلان عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية خلال أيام .ونشرت صحف القاهرة تأكيد منظمة الصحة العالمية أن طرح لقاحات للوقاية من فيروس كورونا سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل، ومواصلة أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم في الارتفاع لتتجاوز 61 مليون مصاب وأكثر من مليون و441 حالة وفاة.// انتهى //09:06ت م0014