بيروت 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بقرار مجلس النواب في توسيع التدقيق المالي الجنائي ليشمل كل مؤسسات الدولة.وتابعت تأكيد السلطات الإثيوبية أن القوات الحكومية تستعد للسيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي خلال أيام في حين نقلت توعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بـالقتال حتى النهاية.وتطرقت إلى موقف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه الذي أوضح أن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الإتحاد الأوروبي وبريطانيا .وأخبرت عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيخرج من البيت الأبيض عندما تؤكد الهيئة الناخبة فوز خصمه جو بايدن.وأوردت نبأ نجاح وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في إحباط محاولات غريمتها كوريا الشمالية لاختراق شركاتها التي تطور لقاحات لفيروس كورونا .// إنتهى //09:57ت م0015