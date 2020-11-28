القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2ر7 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر636 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.08% مسجلاً 2008.7 نقطة.وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.31% لينهي التعاملات عند مستوى 2946.85 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى تراجع قيم التداول لتبلغ 3ر12 مليار جنيه من خلال تداول 3.432 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية.// انتهى //10:00ت م0016