رام الله 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 وفيات و 1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 719 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عشرة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة بينهم أخوين وأسرى محررين، فيما قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع .وأولت اهتمامًا بمطالبة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاتحاد من أجل المتوسط بأن يقوم بمبادرة فعلية من شأنها تعديل المسار القائم والتعاطي بأكثر إيجابية وتفاعل مع الصراع القائم الفلسطيني الإسرائيلي .وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات روسيا، موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عام 1967، مضيفة أن هذه الأعمال تعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية التفاوض الهادفة إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط .وأخبرت دوليًا عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس يقارب المليون و438 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة المصابين المعلن نحو 61 مليونا و 309 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 42 مليونا و397 ألف مريض.// انتهى //11:27ت م0018