بغداد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت باعلان وزير الماليّة العراقي أمس عن سعي بلاده طرح سندات بقيمة تتراوح بين 3- 5 مليارات دولار إلى المواطنين وذلك في اطار الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها العراق .وعرجت على إعلان لجنة التعديلات الدستوريَّة انتهاء جميع اعمالها رغم وجود ثلاث نقاط خلافية تتعلق بطبيعة النظام في البلاد أكان برلمانيا أم رئاسيا جمهوريا أم مختلطا .وتطرقت صحف بغداد إلى آخر تطورات جائحة كورونا في العراق والعالم ، مبرزة نبرة التفاوءل التي برزت في بيان مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالميّة الذي يؤكد لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا قرب التخلص من كابوسه .وتناولت الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية بجنوب العراق ، وقرار الحكومة تعيين قائد جديد لشرطة المحافظة خلفاً لقائدها السابق الذي أقيل على خلفية هذه الأحداث , منوهة بفرض حظر التجوال الشامل في عموم مدينة الناصرية مركز المحافظة على اثر الاحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي أمس الجمعة.// انتهى //11:34ت م0020