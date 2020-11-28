سياسي / اهتمامات الصحف العراقية
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
بغداد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت باعلان وزير الماليّة العراقي أمس عن سعي بلاده طرح سندات بقيمة تتراوح بين 3- 5 مليارات دولار إلى المواطنين وذلك في اطار الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها العراق .
وعرجت على إعلان لجنة التعديلات الدستوريَّة انتهاء جميع اعمالها رغم وجود ثلاث نقاط خلافية تتعلق بطبيعة النظام في البلاد أكان برلمانيا أم رئاسيا جمهوريا أم مختلطا .
وتطرقت صحف بغداد إلى آخر تطورات جائحة كورونا في العراق والعالم ، مبرزة نبرة التفاوءل التي برزت في بيان مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالميّة الذي يؤكد لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا قرب التخلص من كابوسه .
وتناولت الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية بجنوب العراق ، وقرار الحكومة تعيين قائد جديد لشرطة المحافظة خلفاً لقائدها السابق الذي أقيل على خلفية هذه الأحداث , منوهة بفرض حظر التجوال الشامل في عموم مدينة الناصرية مركز المحافظة على اثر الاحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي أمس الجمعة.
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