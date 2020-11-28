إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء عمران خان على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار في باكستان.واهتمت بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر.وأخبرت عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً مع تراجع عجز الميزانية العامة والتضخم المالي.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والعمل معاً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشارت إلى اتفاق باكستان وطاجيكستان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية، واتفاق باكستان وأوزباكستان على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة.وعرجت إلى أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.و نشرت صحف باكستان إحباط الجيش الأفغاني ما لا يقل عن 10 انفجارات محتملة بعبوات ناسفة في عدة أقاليم بالبلاد.// انتهى //11:42ت م0021