الخرطوم 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تسجيل السودان أمس 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الجديدة إلى 16864 ، متضمنة 1256 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 9964 حالة.وأشارت إلى لقاء رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع مبعوثي الاتحاد الأفريقي لمناقشة تطورات الصراع في إقليم تيجراي، شمالي إثيوبيا.ونقلت عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عن رصد تحركات لتنظيم داعش الإرهابي، للهجوم على آبار نفطية بالجنوب، مؤكدا أن أن القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اختراق.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، أحدهم في رأسه والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وسلطت صحف السودان الضوء على تأكيد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد 19 " وقعت في 4 بلدان ، و أن 70% من الإصابات في 10 بلدان .// انتهى //11:49ت م0023