الجزائر 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم نفي وزارة الشؤون الخارجية الأنباء التي زعمت إدراج اسم الجزائر في وثيقة صادرة عن هيئة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة، تحظر على المواطنين الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب دول أخرى، لافتة إلى أنها أنباء زائفة.وأخبرت عن تسجيل وزارة الصحة، أمس إرتفاع عدد المصابين بكورونا في الجزائر إلى 80168 حالة، بعد تسجيل 1058 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وتطرقت صحف الجزائر إلى الأزمة في اثيوبيا، متحدثة عن تأكيد وزير الدفاع الإثيوبي كينيا ياديتا، أنه تم حتى الآن استعادة نحو 70 % إلى 80 % من الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة الجبهة الشعبية لتحرير مقاطعة تيغراي، وتم تدمير أسلحة أخرى مع عدد كبير من المقاتلين،في حين نفت الجبهة ذلك وتوعدت بمواصلة القتال.// انتهى //13:01ت م0036