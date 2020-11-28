‏تونس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تأكيد تونس أهميّة المواءمة بين مختلف أطر التعاون الإقليمي، لا سيما الاتحاد من أجل المتوسط والحوار 5 زائد 5 الذي ترأسه تونس حاليا، من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على مسيرة التعاون بين بلدان جنوب المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.وألقت الضوء على منح هولندا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تونس، مساعدات طبية لدعم مجهوداتها في معالجة مرضى فيروس كورونا ،وذلك في إطار استراتيجية تونس لمجابهة الفيروس ، مشيرة إلى أن إصابات كورونا بتونس تجاوزت 93 ألف إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.وتناقلت صحف السبت تجديد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، تأكيدها أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً، مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للإسهام بجهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا.وتطرقت كذلك إلى تأكيد مسؤولي الصحة البريطانيين، أمس، أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد ربما توقف عن التزايد، لأول مرة، منذ ثلاثة أشهر.// انتهى //13:26ت م0039