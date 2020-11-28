الكويت 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بنظيره وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه قريشي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة حاليا في النيجر .وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين ، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:37ت م0042