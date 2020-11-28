سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الباكستاني
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
الكويت 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بنظيره وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه قريشي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 47 لاجتماع مجلس منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة حاليا في النيجر .
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين ، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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13:37ت م
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