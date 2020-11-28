الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسانتخبت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، هاني بن حسن العفالق رئيساً لها، والمهندس عبدالغني بن بكر الصائغ، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير القطاع التجاري بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.ونوه رئيس اللجنة هاني العفالق بأهمية دور اللجنة في مجال الاستثمار التجاري في مختلف المجالات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ويحقق الأهداف التنموية، مشيراً إلى أن القطاع التجاري من أهم مرتكزات الاقتصاد السعودي والعالمي.وأكد العفالق أن اللجنة ستعمل على صياغة استراتيجيات وأهداف تدعم المستثمرين وتذلل الصعوبات التي تواجه القطاع وتوجد حلول للتحديات من خلال منظومة عمل متكاملة وعبر ورش عمل متخصصة تعمل على تنسيق جهود اللجنة مع الجهات الحكومية والقطاعات المعنية لتحقيق أهداف القطاع التجاري السعودي.// انتهى //13:41ت م0043