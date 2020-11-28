رفحاء 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها شملت طلعة التمياط , والشريم ,والعجرمية, ولوقة , ولينة , وأعيوج ,والحدقة,والهباس ,والشعبة, وزبالا, وحدق الجندة,والخشيبي,سالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //14:15ت م0049