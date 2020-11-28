عام / أمطار على محافظة رفحاء والمراكز التابعة لها
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
رفحاء 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمراكز التابعة لها شملت طلعة التمياط , والشريم ,والعجرمية, ولوقة , ولينة , وأعيوج ,والحدقة,والهباس ,والشعبة, وزبالا, وحدق الجندة,والخشيبي,سالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
14:15ت م
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