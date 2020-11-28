الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ أبطال بطولة المملكة للمواي تاي التي أقيمت خلال المدة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجاري على صالة إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وجاءت نتائج البطولة على مستوى منافسات الكبار، حيث حقق المركز الأول في وزن - 48 اللاعب راشد الصييفي، وجاء ثانياً اللاعب أحمد الشافعي، وفي وزن - 54 حقق اللاعب زياد الشعلان المركز الأول وسعود الدوسري المركز الثاني، وفاز فهد الصامطي بالمرتبة الأولى في وزن - 57 ويوسف الحربي ثانياً، وتحصل ياسين فواز على المركز الأول في وزن - 60 ومحمد دوغاني في المركز الثاني، وفي وزن - 63,50 جاء اللاعب عبدالله راجح أولاً وعبدالله الطحان ثانياً، وأحرز اللاعب عبدالله القحطاني المركز الأول في وزن - 67 ومجد شاكر المركز الثاني، وفي وزن - 71 جاء حمزة برناوي في المركز الأول ومحمد بن طالب في المركز الثاني، وفي وزن - 75 فاز اللاعب مقداد محمد في المركز الأول وسلطان مؤمن في المركز الثاني، وفي وزن -81 فاز اللاعب راكان زرور بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني مصطفى فيصل، وحقق اللاعب عبدالرحمن باجبع المركز الأول في وزن - 86 وجاء ثانياً راكان المطيري، وأحرز أيوب العباسي المركز الأول في وزن -91 ومحمد أكرم المركز الثاني ، وفي وزن +91 حقق اللاعب وسام الحربي المركز الأول وفهد المهذلي المركز الثاني.وفي منافسات درجة الشباب حقق اللاعب حزام بن حثلين المركز الأول في وزن - 60 واليزيد وائل ماجد المركز الثاني، وفاز عبدالله القحطاني بالمركز الأول في وزن - 63 وجاء ثانياً محمد تاج الدين، وفاز اللاعب لؤي فؤاد بالمركز الأول في وزن - 71 وإبراهيم الزيادي المركز الثاني، وفي وزن - 75 أحرز اللاعب عثمان جهاد المركز الأول واللاعب فاروق بيك المركز الثاني، وحقق اللاعب مصطفى الفريدي المركز الأول في وزن -81 وجاء في المركز الثاني اللاعب وليد خالد، وفي آخر أوزان درجة الشباب حقق اللاعب حسام عاشور المركز الأول في وزن -91 وبلال محمد في المركز الثاني.وتحصل اللاعب عبدالله راجح على جائزة أفضل لاعب في البطولة .// انتهى //15:48ت م0062