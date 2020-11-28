الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسحقق ياسر آل عباس لاعب إسكواش نادي الاتفاق لقب بطولة المملكة للمميزين تحت 15 عاما، التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال المدة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.وسلم خالد السعد المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش ياسر آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد الإسكواش، وحل محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا في المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثاً سالم المولد لاعب نادي الوحدة حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حل رابعاً خالد أبو رقة لاعب نادي الهلال وتسلم مكافأة مالية.// انتهى //15:50ت م0063