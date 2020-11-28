الأحساء 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسحقق نادي الفتح للدراجات فئة الناشئين المركز الأول في بطولة دوري الاتحاد الأولى التي اختتمت اليوم منافساتها في المدينة المنورة.ومثل فريق الفتح عبدالله المهناء، وأمير السلطان، وعبدالوهاب المطر، وشهيد علي المحمد.وفي نتائج الفردي حقق المركز الثاني دراج الفتح أمير السلطان.وأوضح إداري الفريق حبيب الكري أن هذا التتويج جاء كنتاج للاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي لجميع الألعاب المختلفة والدراجات واحدة منها ، مشيرًا إلى أن الطموح مستمر في تحقيق المزيد من البطولات في لعبة الدراجات، مقدمًا شكره وتقديره لكل اللاعبين والأجهزة الفنية على المجهود الكبير الذي يبذلونه طوال مدة الإعداد .يذكر أن فريق دراجات الفتح حقق المركز الثالث في الدوري السعودي الممتاز للدراجات "فئة كبار الاولى" التي أقيمت مؤخرًا في محافظة الطائف.// انتهى //16:02ت م0068