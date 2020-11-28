جيزان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسهطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، و أبو عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها .جعلها الله أمطار رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //16:56ت م0074