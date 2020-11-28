نواكشوط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطا وفتاكا، داعيا جميع مواطنيه إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المُقرّة من طرف السلطات المختصة.وشدد الرئيس الغزواني في كلمته بمناسبة الذكرى ال 60 لاستقلال بلاده على أن الوقاية هي سبيل السلامة الأولى، مع انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس، لافتا النظر إلى أن استشراف المستقبل والاستعداد لما بعد جائحة " كوفيد - 19" لا يعني أن الجائحة صارت وراء ظهورنا، ومذكرا بأن تطور انتشار الفيروس في الكثير من البلدان يؤشر إلى أن موجة جديدة منها آخذة في الانتشار.// انتهى //17:06ت م0075