بيروت 13 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 604.54 نقاط.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 76 ألفاً و321 سهماً، بقيمة 541 ألفاً و639 دولاراً أمريكياً، مقابل 82 ألفاً و584 سهماً، بقيمة 719 ألفاً و18 دولاراً أميركياً بنهاية الأسبوع السابق.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.19 مليارات دولار، بتراجع من 6.33 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //17:08ت م0076