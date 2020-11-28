أبها 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسكثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها أعمال معالجة آثار الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة عسير خلال اليومين الماضيين .وأزاحت الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات الـ 33 التابعة لها خلال الـ 48 الساعة الماضية حوالي 15700 طن من المياه المتجمعة أثناء وبعد الأمطار في ١٨٥ موقعاً بمحافظات ومراكز منطقة عسير، إلى جانب مشاركة 335 آلية، و1300 من الكوادر البشرية.كما أكملت الفرق أعمال إزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار مع تكثيف أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية.// انتهى //17:11ت م0078