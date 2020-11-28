جيزان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسينظم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان بالتعاون فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة غداً، لقاءاً عبر الاتصال المرئي عن " المنصة الوطنية لجمع التبرعات ".ويأتي اللقاء ضمن فعاليات ملتقى "نماء جازان" الذي يستهدف منسوبي الجمعيات الأهلية لتعريفهم بأفضل الممارسات العملية في مجالات إدارة العمل الاجتماعي، وتنمية قدرات ومعارف الجمعيات الأهلية بالمنطقة.// انتهى//17:17ت م0080