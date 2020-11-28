حجة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال المدة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 662 مستفيداً، وقسم الباطنية 279 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 88 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 349 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 723 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 98 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 96 مستفيدا، فيما نفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 580 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1,557 فردا، وراجع قسم نقل الدم 4 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 462 ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 568 فردا.//انتهى //17:50ت م0087