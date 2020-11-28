الباحة 13ربيع الثاني1442 هـ الموافق 28نوفمبر 2020 م واسهطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمتنزهات والمواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من متنزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.// انتهى //17:51ت م0088