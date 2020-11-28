عام / أمطار على منطقة الباحة
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
الباحة 13ربيع الثاني1442 هـ الموافق 28نوفمبر 2020 م واس
هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمتنزهات والمواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من متنزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.
// انتهى //
17:51ت م
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