عكار 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان.وجرى يوم أمس توزيع 6,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.//انتهى//17:52ت م0089