اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
عكار 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان.
وجرى يوم أمس توزيع 6,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.
وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.
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