حضرموت 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3,600 فرد .ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق .// انتهى //17:54ت م0091