اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 64 طنًا من السلال الغذائية في مديرية السوم بحضرموت
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
حضرموت 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3,600 فرد .
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق .
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17:54ت م
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