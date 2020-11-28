تبوك 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك ممثلة بالقسم النسائي غداً دورة لتأهيل المقبلات على الزواج ، تستهدف المقبلات على الزواج وحديثات الزواج، وذلك عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وتهدف الدورة -التي يقدمها متخصصون في جوانب الحياة الزواجية وتستمر يومين- إلى تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج لحياة سعيدة، وتشتمل على عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين، وتهيئة المقبلات على الزواج وتدريبهن على أساليب الحياة الزوجية وطرقها.// انتهى //18:03ت م0093