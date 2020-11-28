الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستمكن العين من تحقيق انتصاره الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الرائد بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة السادسة.وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 92 عن طريق المهاجم جيترسون.وبهذا الفوز يرفع العين رصيده إلى ست نقاط في المركز ال 11، فيما توقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع.// انتهى //18:04ت م0094