رياضي / العين يحقق انتصاره الثاني في الدوري على الرائد
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
تمكن العين من تحقيق انتصاره الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الرائد بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة السادسة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 92 عن طريق المهاجم جيترسون.
وبهذا الفوز يرفع العين رصيده إلى ست نقاط في المركز ال 11، فيما توقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع.
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18:04ت م
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