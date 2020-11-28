الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي برنامجين تثقيفيين بحضور ما يقارب من 50 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن البرامج والأنشطة الدورية التي تنفذها إدارات الفرع الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة .وكان أول هذه البرامج اللقاء التوعوي الافتراضي الذي قدمه المستشار خالد الفاخري عن "حقوق الطفل بين الماضي والحاضر"، واشتمل اللقاء على عدة محاور أهمها: حقوق الطفل في الإسلام، وأبرز الممارسات الخاطئة في الماضي، وأفضل الوسائل التربوية الحديثة لتنشئة الطفل في ظل اتفاقية حقوق الطفل، وتضمن اللقاء الإجابة على استفسارات الحضور وتقديم بعض الاستشارات .فيما كان اللقاء الثاني بعنوان "مهارات التواصل الفعال" وتناولت فيه الدكتورة سارة العبدالكريم المفهوم الشامل للحوار الفعال، ثم تطرقت لمهارات الحوار الجيد مع الطفل وآثاره الإيجابية عليه مستقبلاً، وأهمية التواصل المستمر معه والإجابة على أسئلته، إضافة إلى ضرورة إعطائه الفرصة للاختيار، ورافق اللقاء مجموعة من التطبيقات والأنشطة النظرية التي شارك فيها الحضور.// انتهى //18:22ت م0098