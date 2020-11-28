جدة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تهانيه الصادقة لمعالي السفير حسين إبراهيم طه (من جمهورية تشاد) الذي تم انتخابه أمينا عاما جديدا لمنصب الأمين العام للمنظمة لفترة ولاية قدرها خمس سنوات تبدأ من 17 نوفمبر 2021.وأعرب العثيمين عن أمنياته بالتوفيق للأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي في مهمته، وأن يعمل على مواصلة تعزيز العمل الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة شعوب ودول العالم الإسلامي.وكان معالي السفير حسين طه تشرف بأداء القسم بعد إعلان انتخابه أمينا عاما للمنظمة، وذلك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها اليوم 28 نوفمبر 2020 في العاصمة النيجرية نيامي.كما قدم العثيمين شكره للمملكة العربية السعودية، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ثقتهما ودعمهما المتواصل خلال فترة ولايته. كما شكر سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على دعمه غير المنقطع والذي كان عونا له في أداء مهامه، بالإضافة إلى الزملاء في الخارجية كافة.// انتهى //18:51ت م0101