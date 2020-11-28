الرياض 13 ربيع الاخر 1442 الموافق 28 نوفمبر 2020 واس.دشنت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اليوم "الدليل الإرشادي السريري المبني على البراهين لتشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD في المملكة العربية السعودية" برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك بنادي الفروسية في الرياض.وقد تم تدشين الدليل إلكترونياً في موقع الجمعية، وهو دليل إرشادي طبي يهدف إلى دقة التشخيص وضمان وصف أنواع العلاج الصحيحة للحالات التي تعاني من أعراض الاضطراب.وبدأت إشراق العمل على مشروع الدليل منذ بداية عام2017 م ضمن خطتها الإستراتيجية لدعم تمكين الأطباء واستجابة للواقع المتمثل في وجود تفاوت على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لذوي الاضطراب من حيث دقة التشخيص وحصولهم على أنواع العلاج الصحيحة مما يُلزم بوجود دليل موحد للتشخيص والعلاج باللغة العربية معتمد من المجلس الصحي السعودي يتم تعميمه على مستوى المملكة.وأشارت سمو رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله إلى أن إشراق شكّلت فريقا علميا من سبعة مختصين بمجالات الطب النفسي، وطب أعصاب الأطفال، وطب نمو وسلوك الأطفال، والصيدلة والطب المبني على البراهين، واختيار أنسب الأدلة العالمية لتشخيص وعلاج الاضطراب وهو دليل المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة (NICE)، مبينة أن الجمعية حصلت على حقوق استخدام الدليل وترجمته للغة العربية وتعديله بما يتوافق مع البيئة السعودية، كما تمت الاستعانة للمراجعة والتدقيق بلجنة أعضاؤها مختصين بمجالات الطب النفسي، وعلم النفس العصبي الإكلينيكي، وطب أعصاب الأطفال، وطب نمو وسلوك الأطفال، والتربية الخاصة، وأعضاء من كرسي الشيخ باحمدان لأبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين، والمركز الوطني للرعاية الصحية المبنية على البراهين، والجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، والجمعية الصيدلية السعودية.وأضافت سموها أن المشروع أتى حرصاً من الجمعية على تحقيق أهداف خطة الجمعية الإستراتيجية التي وُضعت بناء على معايير محددة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة ضمن هدف مجتمع حيوي بنيانه متين، مشيرة إلى أن المشروع حصل على اعتماد عدد من الجمعيات العلمية المتخصصة منها الجمعية السعودية لعلم النفس المهني والجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال والجمعية السعودية لطب الأطفال والجمعية السعودية للطب النفسي والجمعية الصيدلية السعودية ، كما اعتمد المجلس الصحي السعودي الدليل لاستخدامه كمرجع للأطباء في جميع مناطق المملكة، محققين بذلك وصول خدمات التشخيص والعلاج بالشكل الصحيح والمطلوب لجميع الحالات في السعودية والإسهام بتطوير الرعاية الصحية في المملكة. والدليل متاح مجانًا على صفحة موقع إشراق الإلكتروني.//انتهى//19:23ت م0102