واغادوغو 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأقر زعيم المعارضة في بوركينا فاسو زيفيرين ديابري بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، بعدما أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس روك كابوري بفارق مريح.وأكد متحدث باسم ديابري اليوم أنه أقر بخسارته الانتخابات الرئاسية.وأظهرت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فوز كابوري بنسبة 57.87 % فيما حصل أقرب منافسيه وهما زيفيرين ديابري وإيدي كومبويجو على 12.4 % ، و15.48 % على التوالي.// انتهى //19:23ت م0103