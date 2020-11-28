الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 واسيستعد الصقارون المشاركون في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور للمنافسة في يومه الثاني عبر مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، بعد أن شهد اليوم الأول للمهرجان -الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر المقبل- منافسات حامية وحماسية بين الصقارين، وأيضا بين الصقور المشاركة، حيث يتم احتساب الفوارق بين الفائزين في السباقات بأجزاء من الثانية.وتشهد منافسات المهرجان يوم غد أشواطا لصقور "جير تبع فرخ"، و"جير تبع قرناس" للملاك وللمحترفين السعوديين، حيث يتنافس في مسابقة "جير تبع فرخ محترفين" 16 متنافسا، وفي مسابقة "جير تبع قرناس محترفين" 15 متنافسا.أما مسابقة "جير تبع فرخ ملاك" فيتنافس فيها 66 متسابقا، و"جير تبع قرناس ملاك" تتم على شوطين، يتنافس في الشوط الأول 71 متسابقا، وفي الشوط الثاني 72 متسابقا.ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً.//انتهى//19:30ت م0104