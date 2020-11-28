عمّان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف متجراً في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز : إن حكومة بلاده تدين وتستنكر هذا الفعل الإرهابي الجبان، مؤكداً موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعرب الفايز في بيان صحفي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:32ت م0106