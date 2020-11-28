ينبع 13ربيع الأخر 1442هـ الموافق 28نوفمبر 2020م واسالتقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل بالصناعيين وأصحاب وممثلي المصانع والشركات الصناعية والمستثمرين الصناعيين بمحافظة ينبع، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع مراد بن علي العروي وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية المهندس محمد بن تيسير الشيخ ، وذلك بقاعة رضوى بمبنى الغرفة بينبع.وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والمشاكل التي تعترض الصناعيين وبحث الحلول لها.ونوه المهندس الزامل باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة -حفظه الله- بواحة ينبع التابعة لهيئة (مدن) وتوجيهات سموه بتوسعة الواحة بمساحة ضعف المساحة الحالية التي تبلغ 500.000م2 بالنظر لإسهام الواحة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا حرص سموه على تمكين رواد ورائدات الأعمال في مجال الاستثمار الصناعي، وحاثّا الصناعيين على الاستفادة من مبادرات الوزارة ومما تتيحه من تسهيلات للمستثمرين الصناعيين وتحديث بياناتهم والرموز الجمركية الخاصة بمنتجاتهم.وأكد معاليه أن الوزارة يسعدها التعامل مع منظومة البلدية و محافظ ينبع لبحث الفرص المتاحة ، مشيراً إلى أن وجود البلدية يعزز من التشاركية التي تعمل على تصحيح أوضاع المصانع خارج المدن وكذلك توحيد الجهود لتوزيع الاستثمارات، لافتا النظر إلى المبادرات المستقبلية والخدمات التي تقدمها الوزارة في المدة المقبلة للمدن الصناعية.وأوضح رئيس غرفة ينبع مراد العروي أن الغرفة حرصت على عقد هذا اللقاء المهم في هذا الوقت بالذات لما سيكون له بالغ الأثر على قطاع الصناعة والصناعيين بمحافظة ينبع، موجهاً شكره لمعالي نائب الوزير على تلبية دعوة غرفة ينبع والحضور والمشاركة المباشرة لاستعراض المحفزات وآليات دعم هذا القطاع وما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ به، وأيضاً الاستماع إلى ما سيطرحه الصناعيين من تحديات تواجه القطاع الصناعي بينبع ومناقشة وطرح جميع ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي لكونه رافداً مهماً وأساسياً من روافد اقتصادنا الوطني .//انتهى //19:43ت م0107