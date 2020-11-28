الرباط 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك، أن القضاء على جائحة كورونا يتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار وتبادل الخبرات، داعياً دول العالم الإسلامي إلى تشكيل فريق رفيع المستوى من الخبراء المتخصصين والباحثين المتميزين، لدراسة كيفية التصدي لتطورات الموقف.وأوضح في كلمته خلال اجتماعات الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد حالياً بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، أن منظمة إيسيسكو كانت حاضرة، واستشعرت هذه الجائحة كفرصة لتثبيت موقعها على المستوى الدولي، حيث أطلقت وفي وقت مبكر مجموعة من المبادرات الإستراتيجية، تهدف كلها إلى دعم جهود الدول الأعضاء من أجل تخفيف وطأة آثار الجائحة.وبعد أن أشار إلى جملة هذه المبادرات، دعا الدول المشاركة في المؤتمر إلى المزيد من دعم التحالف الإنساني الشامل، لتمكينه من تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة، حيث يشمل برنامجه التنفيذي مجموعة من المشاريع الميدانية والأنشطة المتخصصة، وانضمت له عدة دول أعضاء ومنظمات إقليمية ودولية، وحظي بإشادة عدد من قادة الدول الأعضاء.// انتهى //20:30ت م0110